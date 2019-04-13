20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

Вечером 13 апреля в Барвиха Luxury Village прошел финал престижного конкурса красоты «Мисс Россия». В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько. Красавица увлекается рисованием и любит путешествия. Корону победительнице надела «Мисс Россия-2018» Юлия Полячихина. Алина получила возможность представлять нашу страну на конкурсах красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».
Как сообщает «РИА Новости», первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, а второй вице-мисс — Ралина Арабова. Приз зрительских симпатий достался Владе Потаповой из Якутии, а в номинации «Народный выбор» лидировала Елена Пановикова из Тобольска.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press,Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Instagram
Видео: Instagram