20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

Вечером 13 апреля в Барвиха Luxury Village прошел финал престижного конкурса красоты «Мисс Россия». В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько. Красавица увлекается рисованием и любит путешествия. Корону победительнице надела «Мисс Россия-2018» Юлия Полячихина. Алина получила возможность представлять нашу страну на конкурсах красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».