20-летняя Алеся Кафельникова перенесла операцию на Бали

Несколько месяцев назад 20-летняя модель Алеся Кафельникова отправилась с друзьями на Бали. Там она предается медитациям и духовным практикам, наслаждается местной кухней. Девушка покрасила волосы в бирюзовый цвет и выглядит совершенно счастливой. Однако в последние дни ей пришлось столкнуться с местной медициной.

«Домашние видео, сделали мне сегодня операцию, теперь 2 недели не буду выходить из дома», — написала она.