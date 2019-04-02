20-летняя Алеся Кафельникова перенесла операцию на Бали

Несколько месяцев назад 20-летняя модель Алеся Кафельникова отправилась с друзьями на Бали. Там она предается медитациям и духовным практикам, наслаждается местной кухней. Девушка покрасила волосы в бирюзовый цвет и выглядит совершенно счастливой. Однако в последние дни ей пришлось столкнуться с местной медициной.
«Домашние видео, сделали мне сегодня операцию, теперь 2 недели не буду выходить из дома», — написала она.
Подробностей Алеся пока не сообщила, но, судя по всему, чувствует себя уже хорошо.
Passion.ru желает здоровья наследнице известной фамилии!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram