2 миллиона долларов за покой: Милана и Александр Кержаковы подписали мировое финансовое соглашение

По информации издания Super.ru, весь семейный бюджет Кержаковых хранился в банке на имя Миланы, но сейчас футболист и дочь сенатора решили поделить его пополам.

Кержакова ранее сообщила в Instagram, что в этом случае ей достанется около двух миллионов долларов. Такие условия были включены в составленный на днях брачный договор, подписанный обеими сторонами.