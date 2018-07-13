2 миллиона долларов за покой: Милана и Александр Кержаковы подписали мировое финансовое соглашение

По информации издания Super.ru, весь семейный бюджет Кержаковых хранился в банке на имя Миланы, но сейчас футболист и дочь сенатора решили поделить его пополам.
Кержакова ранее сообщила в Instagram, что в этом случае ей достанется около двух миллионов долларов. Такие условия были включены в составленный на днях брачный договор, подписанный обеими сторонами.
Напомним, многие друзья Миланы предполагают, что девушка решилась на этот шаг под давлением и Александр сейчас ее просто шантажирует. При этом сама блондинка пытается донести до своих фолловеров, что в течение всего прошлого года она находилась под действием запрещенных препаратов, а сейчас наконец осознала свои ошибки и встала на путь их исправления.
Фото: Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin / Global Look Press, Instagram