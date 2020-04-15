19-летний сын «темненького Иванушки» Кирилла Андреева женился и показал фото своей избранницы

В январе состоялась свадьба сына «темненького Иванушки» Кирилла Андреева. Кирилл Андреев-младший долго держал это событие в тайне, но спустя три месяца показал снимки со счастливого события.

«Моя любовь, мое солнышко, мой лучик света!!! Уже прошло почти 3 месяца со дня, которого мы так ждали, к которому так готовились- дня НАШЕЙ СВАДЬБЫ! Вроде бы отрезок времени не маленький, но все настолько свежо в памяти, что я помню каждую мелочь этого события. Ты знаешь, видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел.) Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Благодаря тебе, у меня ежедневно появляются цели в жизни, ты мне даешь бесконечную мотивацию, посредством правильных и важных советов, твой нежный и любящий взгляд успокаивает меня и делает сильнее! Моя жена, я тебя люблю», — обратился юноша к своей избраннице.