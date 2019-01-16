18-летняя Стеша Маликова рассталась с сыном миллиардера

Наследница знаменитой семьи Маликовых и сын экс-губернатора Тульской области, крупного бизнесмена Владимира Груздева казались окружающим идеальной парой. Однако выяснилось, что и в этом «золотом» союзе были проблемы — по информации портала Super.ru, в последнее время Стефания часто замечала, что Леонид не уделяет ей должного внимания и поняла, что им пора расстаться.

Девушка уже удалила все совместные фото с экс-бойфрендом из своего Instagram, а на один из комментариев подписчицы, в котором поклонница просила совета, Маликова ответила: «Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А это максимально испортит и начало отношений, и приведет к быстрому завершению».