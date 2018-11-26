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18-летняя дочь Татьяны Навки намекнула на свою помолвку

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я выбрал вместо рекламы.
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Саша Жулина

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Юная дочь Татьяны Навки от первого брака с Александром Жулиным, Саша, опубликовала в своем Instagram загадочное видео.

Дочка Татьяны Навки и Александра Жулина, 18-летняя Саша, заинтриговала подписчиков новым коротким видеороликом, опубликованным в ее Instagram Stories. На нем Александра демонстрирует кольцо с бриллиантом, очень похожее на помолвочное. Это тут же спровоцировало появление слухов о помолвке Саши с неизвестным молодым человеком.

Вполне возможно, что у Жулиной появился возлюбленный. Она никогда не скрывала, что у нее есть друзья-парни, с которыми она может сходить в кино или посетить какое-нибудь мероприятие. Однако о романтических отношениях с кем-либо Александра ранее не упоминала. «О свиданиях пока мне думать рано, я считаю», — рассказывала девушка в интервью журналу StarHit.

Напомним, этим летом Александра поступила в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Она также уже состоялась как певица. Девушка выступает под сценическим псевдонимом Алексия и уже сняла несколько клипов.

Фото: Instagram

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