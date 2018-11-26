18-летняя дочь Татьяны Навки намекнула на свою помолвку

Дочка Татьяны Навки и Александра Жулина, 18-летняя Саша, заинтриговала подписчиков новым коротким видеороликом, опубликованным в ее Instagram Stories. На нем Александра демонстрирует кольцо с бриллиантом, очень похожее на помолвочное. Это тут же спровоцировало появление слухов о помолвке Саши с неизвестным молодым человеком.

Вполне возможно, что у Жулиной появился возлюбленный. Она никогда не скрывала, что у нее есть друзья-парни, с которыми она может сходить в кино или посетить какое-нибудь мероприятие. Однако о романтических отношениях с кем-либо Александра ранее не упоминала. «О свиданиях пока мне думать рано, я считаю», — рассказывала девушка в интервью журналу StarHit.