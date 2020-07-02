18-летняя дочь Бориса Немцова объявила о помолвке через три года после начала романа с избранником

«Дина и Димитрий обручились. Свадьбу планируют через год. Поздравляю, дети мои!», — написала в микроблоге Екатерина Одинцова.

Дмитрий и Дина знакомы давно: они учились в одной школе, а после — в одном лицее. Матевосов позднее поступил в МГУ, а Немцова в 2020 году стала студенткой Британской высшей школы дизайна.