18-летняя дочь Бориса Немцова объявила о помолвке через три года после начала романа с избранником
Фото: www.instagram.com/dinanemtsova_/
18-летняя дочь убитого пять лет назад политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой Дина выходит замуж. Девушка объявила о своей помолвке с 20-летним Дмитрием Матевосовым, с которым встречается около трех лет.
«Принимаю поздравления», — подписала она фото с изящным помолвочным кольцом.
«Всем спасибо за поздравления! Свадьба через год. Надеемся, что без масок», — добавила она позднее.
«Дина и Димитрий обручились. Свадьбу планируют через год. Поздравляю, дети мои!», — написала в микроблоге Екатерина Одинцова.
Дмитрий и Дина знакомы давно: они учились в одной школе, а после — в одном лицее. Матевосов позднее поступил в МГУ, а Немцова в 2020 году стала студенткой Британской высшей школы дизайна.
Фото и видео: Instagram Дины Немцовой и Екатерины Одинцовой
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