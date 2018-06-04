18-летняя Диана Шурыгина сделала аборт

В процессе обсуждения жизни Дианы после всего случившегося с ней выяснилось, что не так давно девушка… сделала аборт. «Я близок к этой семье. Я близок к Диане. Я с ней пою. Я считаю, что это не совсем нормально — отправлять любящую жену на аборт», — поведал ведущему программы и зрителям в студии певец Саша Акт.

Продюсер девушки подтвердил слова музыканта — Шурыгина не стала рожать ребенка от своего мужа Андрея Шлянина. Самой Дианы и ее родных в студии не было, и они пока хранят молчание по поводу этой ситуации.