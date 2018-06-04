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18-летняя Диана Шурыгина сделала аборт

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Шурыгина с мужем Андреем Шляниным

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На днях Андрей Малахов вновь пригласил в студию шоу «Прямой эфир» Сергея Семенова, в прошлом году осужденного за изнасилование юной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной.

В процессе обсуждения жизни Дианы после всего случившегося с ней выяснилось, что не так давно девушка… сделала аборт. «Я близок к этой семье. Я близок к Диане. Я с ней пою. Я считаю, что это не совсем нормально — отправлять любящую жену на аборт», — поведал ведущему программы и зрителям в студии певец Саша Акт.

Продюсер девушки подтвердил слова музыканта — Шурыгина не стала рожать ребенка от своего мужа Андрея Шлянина. Самой Дианы и ее родных в студии не было, и они пока хранят молчание по поводу этой ситуации.

Подруга Дианы Александра Стриженова добавила, что скандальная блондинка стала очень набожной: она регулярно посещает церковь, а также скоро станет крестной мамой новорожденного сына Стриженовой.

Фото: Instagram

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