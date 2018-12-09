16-летняя Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-При в Ванкувере

Первое место заняла японская спортсменка Рика Кихира, набравшая 233, 12 баллов, а бронзу получила российская фигуристка Елизавета Туктамышева с суммой 215,32 баллов.

Как призналась Загитова, она не очень довольна своим прокатом в финале Гран-При: «Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше, и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать», — цитирует фигуристку портал sport24.ru.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Andrew Chin, Yutaka/AFLO, Enrico Calderoni, Mutsu Kawamori, Xinhua, Sho Tamura, Naoki Nishimura/Globallookpress