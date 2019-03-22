16-летняя Алина Загитова выиграла «золото» чемпионата мира по фигурному катанию

Чемпионка Олимпийских игр — 2018, россиянка Алина Загитова завоевала первое место на чемпионате мира по фигурному катанию, проходящем в японской Сайтаме. 16-летняя фигуристка получила 155,42 балла за произвольную программу, а в сумме за две программы — 237,50 балла. Это «золото» стало первым «мировым» в копилке нашей соотечественницы. Вторую позицию заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева с суммой 224,76 балла. «Бронза» досталась еще одной представительнице России Евгении Медведевой, ставшей четвертой после исполнения короткой программы.

Более того, 16-летняя Алина Загитова стала первой российской фигуристкой в возрасте до 20 лет, получившей «золото» главных турниров — Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы, мира и финала Гран-При.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высоко оценила выступление молодых фигуристок в Сайтаме. «Наши золотые девочки! Спасибо огромное за мастерство, мужество, за высочайшее наслаждение от фигурного катания за гордость!», — написала Ирина Константиновна в Twitter.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Сайтаме с 18 по 24 марта.