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Долги россиян по алиментам приблизились к цифре в 156 миллиардов рублей

Заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков заявил, что общая сумма задолженности по алиментам на октябрь текущего года составила 156 миллиардов рублей, а значит, практически совпадает с данным периодом в 2020 году.
Долги россиян по алиментам приблизились к цифре в 156 миллиардов рублей

Практически все исполнительные производства о взыскании алиментов связаны с детьми, родители которых не выплачивают положенные деньги, отметил Желудков. Таких дел в 2021 году было возбуждено 475 тысяч.

При этом приставам удалось взыскать с должников порядка 22 миллиардов рублей, а это на 9 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом. В меньше половины производств (их оказалось около 1,3 млн) задолженность полностью погашена. Между тем весьма крупную сумму россияне остаются должны.

«В частности, за 9 месяцев было составлено порядка 95 тысяч протоколов об административных правонарушениях. <...> Возбуждено почти 45,5 тысячи уголовных дел по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"», — сообщил Желудков на совещании в Совете Федерации.

Фото: freepik.com

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