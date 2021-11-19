Долги россиян по алиментам приблизились к цифре в 156 миллиардов рублей

Практически все исполнительные производства о взыскании алиментов связаны с детьми, родители которых не выплачивают положенные деньги, отметил Желудков. Таких дел в 2021 году было возбуждено 475 тысяч.

При этом приставам удалось взыскать с должников порядка 22 миллиардов рублей, а это на 9 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом. В меньше половины производств (их оказалось около 1,3 млн) задолженность полностью погашена. Между тем весьма крупную сумму россияне остаются должны.

«В частности, за 9 месяцев было составлено порядка 95 тысяч протоколов об административных правонарушениях. <...> Возбуждено почти 45,5 тысячи уголовных дел по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"», — сообщил Желудков на совещании в Совете Федерации.