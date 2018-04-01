16 советов, которые могут однажды спасти вам жизнь

Разумеется, судьба всегда может преподнести вам какой-нибудь сюрприз, которому вы обрадуетесь. Но что если нет? Что, если через несколько минут в здании, где вы находитесь, начнется пожар, или же за вами пойдет подозрительный мужчина? Без паники: предупрежден — значит вооружен. Passion.ru дает несколько советов по вопросам выживания и сохранения здоровья в самых разных ситуациях.

Очень простое и нужное «правило трех» гласит следующее: вы можете выжить три минуты без воздуха, три часа без убежища (например, на сильном морозе), три дня без воды и три недели без еды. Многие из этих составляющих зависят от окружения, в котором вы оказались, но это правило все же помогает расставить приоритеты в условиях дефицита ресурсов.

По пути к вашему автомобилю держите ключи от него в руках — так вы эффективнее отобьетесь от возможного преследователя. Также, уже находясь дома, полезно всегда держать ключи от машины на прикроватном столике: если к вам заберутся грабители, вы сможете спугнуть их, нажав на кнопку сигнализации вашего авто.

Жвачка может оказаться очень полезным предметом для выживания где бы то ни было — взять хотя бы ее клейкость и тягучесть. Вдобавок она может помочь в борьбе со стрессом (что полезно при приступах паники) и временно преодолеть голод.

Поскользнуться или оступиться на лестнице может каждый — дело нехитрое. Но если вы полетите вниз, а ваши руки будут в карманах, вы можете не успеть схватиться за перила или выставить руки вперед, чтобы защитить голову или другие жизненно важные органы. Поэтому возьмите за правило поступать наоборот — то есть старайтесь держать руки свободными, спускаясь или поднимаясь по лестнице.

Если вы несильно поранились, а под рукой только суперклей — не бойтесь использовать его до того, как обратитесь к врачу. Это средство стянет края раны до того, как ее осмотрит специалист.