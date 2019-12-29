15-летняя Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию
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Фото: Raniero Corbelletti/AFLO
С 24 по 29 декабря в Красноярске проходит Чемпионат России по фигурному катанию. В минувшую субботу, 28 декабря, завершились соревнования в женском одиночном катании, и стало известно имя новой чемпионки России. Ею стала 15-летняя Анна Щербакова, показавшая наивысший результат по сумме баллов за короткую и произвольную программу (261,87 балла). Серебро получила 16-летняя Алена Косторная (259,83 балла), а бронзу — 15-летняя Александра Трусова (226,34 балла). Анна и Алена побили очередной мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ, однако этот результат не будет засчитан, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев, сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что Евгения Медведева снялась с соревнований из-за поломки коньков. СМИ сообщали, что спортсменка выступала в сломанном ботинке, поскольку в Красноярске не удалось найти аналогичный новый. Двукратная чемпионка мира и Европы досрочно завершила тренировку перед произвольной программой, а позднее ее имя не было обнаружено в списках на старт проката. После короткой программы Медведева занимала пятую строчку.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не принимала участие в Чемпионате России из-за временной приостановки спортивной карьеры.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube/Первый канал
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