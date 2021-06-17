148 млн рублей заработал фильм «Круэлла» в России за одни выходные

Сайт kinobusiness.com посчитал, сколько заработала «Круэлла» за одни выходные в июне: 148,4 миллиона рублей (данные за 10-13 июня). Таким образом, фильм стал лидером российского проката, сообщает ТАСС.

Второе место занял фильм «Заклятие-3: По воле дьявола» с суммой 120 миллионов рублей, а третье — «Тихое место — 2» с выручкой в 82,3 миллиона рублей.

За все время с момента выхода «Круэллы» в общей сложности она заработала в России 2,4 миллиона долларов, а в мире — 131 миллион долларов при бюджете в 200 миллионов.