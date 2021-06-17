148 млн рублей заработал фильм «Круэлла» в России за одни выходные
История про талантливую мошенницу Эстеллу, превратившуюся в Круэллу, является приквелом к фильму «101 далматинец». Режиссер Крэйг Гиллеспи погрузил героев в атмосферу Лондона 1970-х годов. Фильм получился динамичным, атмосферным, стильным.
Критики высоко оценили «Круэллу», сравнив с фильмом «Дьявол носит Prada».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
Но еще выше картину оценили зрители, проголосовав за нее рублем.
Сайт kinobusiness.com посчитал, сколько заработала «Круэлла» за одни выходные в июне: 148,4 миллиона рублей (данные за 10-13 июня). Таким образом, фильм стал лидером российского проката, сообщает ТАСС.
Второе место занял фильм «Заклятие-3: По воле дьявола» с суммой 120 миллионов рублей, а третье — «Тихое место — 2» с выручкой в 82,3 миллиона рублей.
За все время с момента выхода «Круэллы» в общей сложности она заработала в России 2,4 миллиона долларов, а в мире — 131 миллион долларов при бюджете в 200 миллионов.
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Фото и видео: Instagram, Getty Images
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