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148 млн рублей заработал фильм «Круэлла» в России за одни выходные

Одним из самых ярких кинособытий июня стал выход на экраны фильма Disney «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Криминальная комедия настолько привлекла внимание зрителей, что стала лидером российского проката.

История про талантливую мошенницу Эстеллу, превратившуюся в Круэллу, является приквелом к фильму «101 далматинец». Режиссер Крэйг Гиллеспи погрузил героев в атмосферу Лондона 1970-х годов. Фильм получился динамичным, атмосферным, стильным.

Критики высоко оценили «Круэллу», сравнив с фильмом «Дьявол носит Prada».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Круэлла Де Вилль

Фото: Kinopoisk.ru

Но еще выше картину оценили зрители, проголосовав за нее рублем.

Сайт kinobusiness.com посчитал, сколько заработала «Круэлла» за одни выходные в июне: 148,4 миллиона рублей (данные за 10-13 июня). Таким образом, фильм стал лидером российского проката, сообщает ТАСС.

Второе место занял фильм «Заклятие-3: По воле дьявола» с суммой 120 миллионов рублей, а третье — «Тихое место — 2» с выручкой в 82,3 миллиона рублей.

За все время с момента выхода «Круэллы» в общей сложности она заработала в России 2,4 миллиона долларов, а в мире — 131 миллион долларов при бюджете в 200 миллионов.

А вам фильм понравился?

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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