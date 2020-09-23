14 юных футболистов попали в больницу после удара молнии
Фото: Global Look Press
Инцидент произошел во вторник около 20.00 по местному времени (в Москве в это время было 21.00) во время юниорского матча в кантоне Санкт-Галлен, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung. Согласно данным полиции, во время матча молния ударила в фонарный столб, а затем заряд перешел в землю и распространился по полю.
Фото: Global Look Press
В больницу были госпитализированы 14 подростков из двух команд в возрасте от 15 до 16 лет. Одного из пациентов в тяжелом состоянии эвакуировали с поля на вертолете. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.
Случаи, когда люди становятся жертвами удара молнии, происходят не редко. В августе на северо-западе Уганды удар молнии убил 10 детей, собравшихся поиграть в футбол в непогоду. Дети попытались спастись от грозы в соседнем здании, однако молния ударила в толпу. Десять человек погибли на месте, трое были госпитализированы.
В конце июля в Мексике матч женской футбольной лиги в округе Тлауак на юго-востоке Мехико закончился трагедией: удар молнии убил двух спортсменок, трое попали в больницу.
Фото: Global Look Press
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