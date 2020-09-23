14 юных футболистов попали в больницу после удара молнии

В больницу были госпитализированы 14 подростков из двух команд в возрасте от 15 до 16 лет. Одного из пациентов в тяжелом состоянии эвакуировали с поля на вертолете. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.

Случаи, когда люди становятся жертвами удара молнии, происходят не редко. В августе на северо-западе Уганды удар молнии убил 10 детей, собравшихся поиграть в футбол в непогоду. Дети попытались спастись от грозы в соседнем здании, однако молния ударила в толпу. Десять человек погибли на месте, трое были госпитализированы.

В конце июля в Мексике матч женской футбольной лиги в округе Тлауак на юго-востоке Мехико закончился трагедией: удар молнии убил двух спортсменок, трое попали в больницу.