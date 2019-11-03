14-летняя дочь Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Дениса Клявера
СМИ со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщили о том, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин попала в больницу в критическом состоянии. Отмечается, что девочка находится в реанимации закрытой клиники в бессознательном состоянии после тяжелейшего приступа астмы.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» попытался связаться с певицей, однако Ева отказалась общаться и бросила трубку.
Напомним, что Ева Польна долгое время скрывала имя отца дочери. Лишь спустя 5 лет после ее рождения Денис Клявер публично признал свое отцовство.
Редакция Passion.ru внимательно следит за развитием событий и желает Эвелин скорейшего выздоровления!
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!