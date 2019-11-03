14-летняя дочь Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии

СМИ со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщили о том, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин попала в больницу в критическом состоянии. Отмечается, что девочка находится в реанимации закрытой клиники в бессознательном состоянии после тяжелейшего приступа астмы.