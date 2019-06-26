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«13 лет волшебства»: Николь Кидман и Кит Урбан отметили годовщину свадьбы

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Николь Кидман и Кит Урбан

Супруги в очередной раз признались друг другу в любви.

Николь Кидман и Кит Урбан отметили 13-летие со дня свадьбы. Они оба разместили в Instagram трогательные фото и признания в любви. Причем Кит выразил свои чувства более экспрессивно, чем его жена.

«13 лет волшебства: музыки, романтики, диких приключений и открытий чистой любви. С годовщиной, малышка», - написал музыкант.

Николь Кидман была не так многословна: «Любовь. С годовщиной, малыш».

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году, а поженились 25 июня 2006 года в Сиднее. В июле 2008-го у пары появилась первая общая дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В декабре 2010-го у Кита и Николь родилась вторая девочка — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. Она является их биологической дочерью, но выносила ее суррогатная мать.

Николь Кидман и Кит Урбан поют про любовь

У Кидман также есть двое приемных детей, которых она взяла в семью с первым мужем – актером Томом Крузом. Они состояли в браке в 1990-2001 годах.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, East news

Видео: youtube.com/ Keith Urban

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