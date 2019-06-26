«13 лет волшебства»: Николь Кидман и Кит Урбан отметили годовщину свадьбы

Николь Кидман и Кит Урбан отметили 13-летие со дня свадьбы. Они оба разместили в Instagram трогательные фото и признания в любви. Причем Кит выразил свои чувства более экспрессивно, чем его жена.

«13 лет волшебства: музыки, романтики, диких приключений и открытий чистой любви. С годовщиной, малышка», - написал музыкант.