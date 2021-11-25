103-летняя пенсионерка пережила эпидемию испанки и поборола коронавирус

103-летняя Евдокия Исакова попала в больницу 12 ноября в тяжелом состоянии. После двухдневного нахождения в отделении реанимации пенсионерка была переведена в обычную палату.

24 ноября состояние Исаковой пришло в норму и женщину выписали из больницы. «Мы довольны результатами лечения. На фоне терапии была достигнута положительная динамика: нормализовались лабораторные показатели, стабилизировались температура и уровень сатурации», — сообщил заведующий отделением №1 городской больницы Сергей Шабанов.

Свое признание врачам, внимательно наблюдавшим за состоянием здоровья женщины, выразил ее внук Александр Печерин и раскрыл немного фактов из биографии бабушки. «Мы благодарны медикам за спасение нашей бабушки, она — необыкновенный человек. Евдокия Исакова родилась 8 июля 1918 года. Она из ленинградских рабфаковок, по образованию — химик. В годы войны бабушка работала над новыми составами для обработки шкур для дубленок, сапог, чехлов, которые шли для нужд фронта», — цитирует родственника выздоровевшей Минздрав Свердловской области.

Мужчина также рассказал, что именно помогло его бабушке справиться со страшным недугом. «Думаю, что ее сильный характер, а также мастерство врачей и медсестер отделения помогли ей выздороветь и победить ковид», — делится Александр.

Также врачи больницы отметили, что Евдокия Исакова является самым пожилым пациентом, который попал к ним, заболев коронавирусом.