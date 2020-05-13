100-летняя россиянка победила коронавирус и отправилась домой в день своего рождения
В среду, 13 мая, пациентка Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, отправилась домой с хорошими новостями — день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова отметит в кругу близких, ведь она полностью выздоровела от коронавируса.
Пожилая женщина заразилась в больнице, находясь на плановом лечении, тест на COVID-19 ее соседки по палате оказался положительным. Врачи центра, куда она была направлена, лечили ее с помощью консервативной комплексной терапии.
Дома здоровую и полную сил пенсионерку ждут дочка и зять. Мужа она, увы, потеряла во время Великой Отечественной войны, оставшись одна с грудным ребенком.
Редакция Passion.ru желает Пелагее Михайловне крепкого здоровья и еще долгих лет рядом с близкими ей людьми!
Фото: Instagram, Ute Grabowsky/Globallookpress
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