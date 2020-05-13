100-летняя россиянка победила коронавирус и отправилась домой в день своего рождения

Пожилая женщина заразилась в больнице, находясь на плановом лечении, тест на COVID-19 ее соседки по палате оказался положительным. Врачи центра, куда она была направлена, лечили ее с помощью консервативной комплексной терапии.

Дома здоровую и полную сил пенсионерку ждут дочка и зять. Мужа она, увы, потеряла во время Великой Отечественной войны, оставшись одна с грудным ребенком.

Редакция Passion.ru желает Пелагее Михайловне крепкого здоровья и еще долгих лет рядом с близкими ей людьми!