Звезды встретили лето на самой солнечной вечеринке сезона Golden Summer Party в ресторане Royal Bar.

Терраса ресторана на один вечер превратилась в настоящий тропический курорт, который стал декорацией для показа ослепительных бело-золотых купальников из капсульной коллекции EMIVI for IMEDEEN. Созданные дизайнером Эмилией Вишневской в коллаборации с антиэйдж-комплексом «IMEDEEN Оптимизатор загара». Все купальники выполнены в соответствии с самыми горячими трендами пляжной моды в фирменной гамме, выгодно оттеняющей загар.

Светские модницы присматривали себе подходящий купальник, составляли пляжные образы для предстоящих отпусков, примеряли солнцезащитные очки и подбирали себе селективные ароматы для дома. Праздничное настроение создавали обаятельная ведущая и амбассадор препарата IMEDEEN Екатерина Одинцова, неутомимая DJ Катя Гусева, Доминик Джокер и Катя Кокорина, Brandon Stone, группа Viva, Arsenium и Mianna.

В числе гостей на мероприятии были Юлия Барановская с сыном Артемом, Лариса Вербицкая, , Анастасия Гребенкина, Юлия Михальчик и многие другие.

Фото: архивы пресс-служб