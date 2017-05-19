В Москве состоялся финал Национальной телевизионной премии «Дай Пять!» при поддержке продюсерского центра Лины Арифулиной LA Group и телеканала СТС. Поздравить победителей пришли Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Юлия Барановская с детьми, и другие. Ведущими церемонии стали Дмитрий Нагиев и Юлия Топольницкая.

Победителями стали:

Любимый фильм – "Завтрак у папы" (номинанты: "Экипаж", "Елки 5");

Любимый актер – Федор Бондарчук (номинанты: Данила Козловский, Сергей Светлаков);

Любимая актриса – Вера Брежнева (номинанты: Анна Хилькевич, Екатерина Волкова);

Любимый ведущий – Дмитрий Нагиев (номинанты: Павел Воля, Иван Ургант);

Любимая ведущая – Ксения Бородина (номинанты: Елена Летучая, Дарья Златопольская);

Любимый спортсмен – Сергей Карякин (номинанты: Антон Шипулин, Роман Широков);

Любимая спортсменка – Аделина Сотникова (номинанты: Юлия Липницкая, Мария Шурочкина);

Любимый блогер – Kate Clapp (номинанты: Rakamakafo, Maryana Ro);

Любимый мультфильм – "Маша и Медведь" (номинанты: "Иван Царевич и Серый Волк 3", "Снежная Королева 3. Огонь и лёд");

Любимая музыкальная группа – "MBAND" (номинанты: "IOWA", "Пицца");

Любимая певица – Кристина Si (номинанты: Нюша, Максим);

Любимый певец – Егор Крид (номинанты: Сергей Лазарев, Мот);

Любимая песня – "Капкан", исполнитель Мот (номинанты: "Мне нравится", исполнитель Егор Крид, "Экспонат", исполнитель Группировка Ленинград);

Любимое шоу – новогоднее концертное шоу "Волшебное Созвездие Disney" (номинанты: шоу-сказка "Щелкунчик", "The Best");

Любимая звездная семья" – Евгений Плющенко и Яна Рудковская (номинанты: Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Гарик Харламов и Кристина Асмус).

Специальную награду "Хочу быть, как ты" получил актер Павел Прилучный — за его кандидатуру было отдано максимальное количество голосов.

«Мне очень приятно, что в качестве примера для подражания подрастающее поколение выбрало именно актера Павла Прилучного, чей путь начинался на нашем канале. Благодаря СТС, Павел, кстати, встретил и свою будущую супругу — актрису Агату Муцениеце, с которой сейчас они воспитывают сына и дочку. На наших глазах выросла сильная, красивая, талантливая актерская семья, которая успевает и демографическую ситуацию в стране улучшать, и ярко заявлять о себе в кино», — отметила Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС.

Фото: архивы пресс-служб