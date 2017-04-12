Актриса Анастасия Макеева решила попробовать себя в качестве дизайнера и представила дебютную коллекцию

В одном из столичных ресторанов прошел показ совместной коллекции дизайнера Аполлона Байгакофф и актрисы Анастасии Макеевой BYGAKOFF by Anastasia Makeeva в стиле a là russe. Первыми воздушные платья в пол с объемными рукавами и ручной вышивкой оценили Эвелина Бледанс, Алиса Толкачева, Анна Городжая, Анастасия Гребенкина, Наталья Лесниковская и другие знаменитости.

Главная героиня коллекции — романтичная, нежная и женственная русская девушка, уверенно идущая по жизни и грациозно преодолевающая все препятствия, с которыми сталкивается в современном обществе в условиях большого города. Основными цветами стали нежно-бирюзовый, белый, темно-синий и коралловый.

Фото: архивы пресс-служб