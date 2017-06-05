В эти выходные на московских улицах то там, то здесь можно было встретить ретроавтомобили. Все они были участниками юбилейного ралли L.U.C Chopard, которое проводилось уже в 15-й раз. В этом году, помимо классических моделей, в празднике участвовали и суперкары. Наблюдали за шоу в том числе и звезды — Сергей и Матильда Шнуровы, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Елена Летучая и Юрий Анашенков, Маргарита Симоньян, Андрей Малахов, Алика Смехова, Ольга Кабо и многие другие знаменитости. Некоторые из них смогли даже посидеть за рулем или попозировать рядом с раритетами.

Всего в заезде приняли участие 75 автомобилей. Самым «пожилым» участником стал Renault EF 1914 года, за ним следовал редчайший Briscoe Touring 1917 года выпуска. Также присутствовали автомобили марок Cord, Ferrari, Bentley, ЗИЛ. Началом трассы стал Третьяковский проезд, финишем — Барвиха Luxury Village. Там же состоялся и концерт группировки «Ленинград».

Фото: архивы пресс-служб