Ведущая и актриса Катя Гусева собрала друзей и коллег в одном из столичных ресторанов по случаю своего дня рождения

Поздравить ведущую и продюсера телеканала Fashion TV пришли известные артисты, дизайнеры, среди которых были Сергей Зверев, Юрий Антонов, братья Сафроновы, Игорь Гуляев, Митя Фомин. Стоит отметить, что особенно гостям запомнилось поздравление от Юрия Антонова, который крайне редко посещает светские мероприятия и общается с прессой, но в этот раз не смог пропустить важное событие близкой подруги.

За атмосферу волшебства на празднике отвечали знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы, а за самый незабываемый образ — Сергей Зверев. Стилист остался верен себе: надел ботинки на высокой платформе, украсил себя логотипами Chanel, а его знаменитым губам позавидовала бы сама Анджелина Джоли. К слову, Зверев, кажется, наведался к косметологу и сделал их еще больше.

Фото: пресс-служба