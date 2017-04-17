Серия работ «Деятели театра» включает в себя портреты выдающихся актеров и режиссеров отечественного театра и кино: Александр Калягин и Владимир Этуш, Константин Райкин и Эммануил Виторган, Юрий Соломин и Алексей Бородин, Марк Захаров, Владимир Фокин, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих. Портрет Армена Джигарханяна попал на выставку из коллекции самого Армена Борисовича.

Гостями выставки стали галерист Оксана Бутман, певица Катя Лель, модельер Юлия Далакян, постановщик Анатолий Онищенко, актриса и модель Екатерина Дробыш, телеведущие Елена Ищеева и Ирина Сашина, художник и дизайнер Алиса Толкачева, фотограф Роман Кадария, директор по развитию Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос, продюсер Наталья Бондина, певица Александра Гинзбург, продюсер Наталья Бондина, главный редактор журнала Nstyle Аннэтес Рудман и многие другие.

Фото: архивы пресс-служб