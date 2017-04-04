Первыми оценили работы одной их самых интересных художниц России Ольга Свиблова, Вениамин Смехов, Эвелина Хромченко, Антон Белов, Мария Федорова, Изольда Ишханишвили, Мадина Гогова и многие другие. Гостей встречала директор галереи Зельфира Трегулова.
Ретроспектива работ Зинаиды Серебряковой стала важнейшим проектом сезона в Третьяковке. Серебрякова считается одной из первых и самых любимых публикой в России профессиональных женщин-художников. На двух этажах Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке представлена наиболее полная за прошедшие 30 лет коллекция ее произведений. Посетить выставку можно до конца июля.
Фото: пресс-служба