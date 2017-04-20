Перед киноцентром «Октябрь» на Новом Арбате состоялось открытие выставки фотопортретов звезд кино и телевидения, посвященной пятилетию журнала «The Hollywood Reporter. Российское издание».

Поздравить команду проекта с юбилеем пришли герои фотосессий, актеры, режиссеры, продюсеры, партнеры и друзья издания: Екатерина Андреева, Ирина Мирошниченко, Андрей Малахов, Алексей и Илья Учитель, Ирина Лачина, Татьяна Веденеева, Ирина Безрукова, Валерия Гай Германика, Лариса Голубкина, Эвелина Бледанс, Анна Терехова, Елена Ханга, Аглая Тарасова и многие другие.

Открыли мероприятие директор департамента кинематографии и модернизационных программ Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов и главный редактор российской версии The Hollywood Reporter Мария Лемешева.



«За пять лет мы собрали целую коллекцию портретов самых ярких и талантливых актеров и телеведущих. Мы гордимся художественным уровнем этих работ, энтузиазмом и красотой наших артистов, которые творчески подходили к съемкам и принимали даже самые смелые и авантюрные предложения», — отметила Лемешева.

В необычных образах с лучших фотосессий журнала предстали яркие российские артисты: Рената Литвинова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская, Петр Федоров, Екатерина Андреева, Александр Паль, Катерина Шпица, Филипп Янковский, Юлия Пересильд, Яна Чурикова, Максим Аверин, Александр Петров и многие другие.

Первая часть юбилейной экспозиции представлена на Новом Арбате у киноцентра «Октябрь», вторая — на втором этаже киноцентра в новом выставочном пространстве «Белый зал». Выставка продлится до 19 мая.

Фото: архивы пресс-служб