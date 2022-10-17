Звезда Улицы разбитых фонарей занялся разбоем

Российский актер задержан по обвинению в попытке вооруженного ограбления банка.

Печальная история молодого человека началась три года назад, когда после съемок в эпизодах сериалов «Свои-2» («Красота внутри нас») и «Невский» («Тень Архитектора»), Божанов остался без регулярной работы и взял кредит.

Ссылаясь на правоохранительные органы, источники сообщают, что 32-хлетний петербуржец совершил налет на одно из отделений банка на Гражданском проспекте.

Андрей выждал момент, когда в помещении не было посетителей, достал пистолет, который, впоследствии оказался не боевым, а травматическим, и потребовал от сотрудника денег.

Сработала сигнализация, Божанов выскочил на улицу, но его быстро вычислили и задержали.

На предварительном следствии Божанов заявил, что вконец запутался в долгах, устал от преследований кредиторов и рассчитывал не на обогащение, а на попадание в СИЗО.

Cейчас ему угрожает статья УК, предусматривающая до 8 лет лишения свободы.