Звал на помощь, но поблизости никого не оказалось: стая обезьян убила 67-летнего скотовода

Жители одной из индийских провинций в панике — они опасаются за свою жизнь после убийства стаей обезьян 67-летнего мужчины. Раньше приматы только вредили людям, а теперь они несут смерть, передает Daily Mail.

Пожилой индиец повстречал стаю обезьян, когда собирал корм для стада. Что послужило поводом для атаки, не известно. Мужчину повалили на землю, а затем принялись избивать. Скотовод звал на помощь, но поблизости никого не оказалось.

Через некоторое время пострадавшего нашли односельчане. Они доставили индийца в больницу, однако помочь ему не удалось — медики констатировали смерть. В полиции сообщили, что в лесной департамент уже направлено обращение с просьбой отловить обезьян и переселить их в другое место.

