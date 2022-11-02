15:07, 02 ноября 2022
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Жительницу Челябинска оштрафовали за смс-ку 12-летней девочке
В Челябинске женщину оштрафовали на 5 тыс. рублей за смс однокласснице дочери. В сообщении она использовала нецензурные выражения.
Всё началось со ссоры между 12-летними девочками. Одна из них нажаловалась матери.
Та написала несовершеннолетней сообщение и использовала при этом мат. Девочка рассказала родителям, они обратились в прокуратуру.
По данному факту возбудили административное дело об оскорблении. Его рассматривали в мировом суде. Было вынесено решение о наказании в виде штрафа.
ФОТО: Freepik.com