Жительницу Челябинска оштрафовали за смс-ку 12-летней девочке

В Челябинске женщину оштрафовали на 5 тыс. рублей за смс однокласснице дочери. В сообщении она использовала нецензурные выражения.

Всё началось со ссоры между 12-летними девочками. Одна из них нажаловалась матери.

Та написала несовершеннолетней сообщение и использовала при этом мат. Девочка рассказала родителям, они обратились в прокуратуру.

По данному факту возбудили административное дело об оскорблении. Его рассматривали в мировом суде. Было вынесено решение о наказании в виде штрафа.

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