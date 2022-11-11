Жительница Саратова созналась, что избила пожилую мать кружкой

В полицию Кировского района Саратова обратилась пожилая жительница областного центра. Женщина рассказала, что во время ссоры с 29-летней дочерью получила травму. Девушка разозлилась и избила мать кружкой.

Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы теменной области слева.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Участковые доставили подозреваемую в отдел, где она созналась в содеянном. Девушке выписали подписку о невыезде. Теперь ей может грозить наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в детсаду Москвы воспитательница избила ребенка до сотрясения мозга из-за непослушания.