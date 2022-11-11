17:34, 11 ноября 2022
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Жительница Саратова созналась, что избила пожилую мать кружкой
В полицию Кировского района Саратова обратилась пожилая жительница областного центра. Женщина рассказала, что во время ссоры с 29-летней дочерью получила травму. Девушка разозлилась и избила мать кружкой.
Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы теменной области слева.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Участковые доставили подозреваемую в отдел, где она созналась в содеянном. Девушке выписали подписку о невыезде. Теперь ей может грозить наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в детсаду Москвы воспитательница избила ребенка до сотрясения мозга из-за непослушания.
Источник фото:Freepik
Источник:Взгляд-инфо
Автор:Ольга РусановаТеги: