Жительница Новосибирской области умерла, пока лечилась от рака орехами и гранатовым соком

Жительница Новосибирской области скончалась от рака в возрасте 36 лет. Мать двоих детей «сгорела» буквально за год и умерла на руках у детей. Теперь дочь женщины обвиняет в ее смерти лечащего врача, который настаивал на альтернативных методах лечения пациентки.

Как выяснил НТВ, доктор частной клиники прописал женщине со злокачественной опухолью отвары из корня солодки, абрикосовых косточек и грецкого ореха, а также порекомендовал пить много гранатового сока. В итоге женщина скончалась от обильного кровотечения на фоне разорвавшейся опухоли. При вскрытии выяснилось, что пока она лечилась орехами и фруктами, метастазы поразили все органы малого таза.

«Начали выходить просто куски тканей размером с куриную печень, это был кошмар. Я говорю: „Давай вызывать скорую“. А ее аж трясет, а она орет: „Я буду лечиться только с ним! Только с ним!“ Она ему позвонила, он ей сказал: „Юля! Ты же почти здорова, мы же опухоль с тобой разрушили, это опухоль у тебя выходит“», — рассказала дочь.

Девушка также считает, что частная клиника просто «выкачивала» с ее матери деньги. По ее мнению, половина процедур проводилась в обход кассы и оплачивалась наличными деньгами на руки врачу.

«Есть чеки, где она приезжает на перевязку, хотя перевязывать там было нечего. И почему у представителей клиники не возникают эти вопросы? Мне кажется, что на таких людей очень легко психологически повлиять — когда хочется жить, ты во все поверишь: и в грецкие орехи, и в гранат», — поделилась она.

Также сообщается, что после смерти пациентки ее лечащий врач уволился из той клиники и переехала в другой город. Тем не менее дочери скончавшейся удалось добиться возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Впрочем, судмедэксперты, а позже и представители клиники подтвердили, что между смертью женщины и способами ее лечения никакой взаимосвязи нет. Суд назначил еще одну экспертизу в новом составе врачей.

Сейчас все сотрудники медучреждения проходят в гражданском процессе — по иску о возмещении морального вреда на 7 миллионов рублей. Однако семья надеется, что следователям удастся найти виновных.

