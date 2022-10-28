Жительница Краснодарского края пыталась сбросить младенца с седьмого этажа

Жители города стали свидетелями жуткого инцидента. Невменяемая гражданка, выйдя на балкон с ребенком, свесила младенца вниз с седьмого этажа, держа несчастного за ноги.

Действие продолжалось недолго, однако времени, чтобы вызвать сотрудников полиции хватило. Прибыв на место, правоохранители оперативно задержали даму.

Выяснилось, что вместе с ней в квартире находился ее старший сын, который был слишком напуган поведением женщины, чтобы как-либо ей помешать. Разумеется, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пока уточняются подробности инцидента, оба ребенка поживут у бабушки.

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