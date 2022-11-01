18:40, 01 ноября 2022
1 мин.
Жительница Глазова чуть не сожгла заживо собственную бабушку
Двадцатисемилетняя девушка, не выдержав постоянных увещеваний пожилой родственницы, попыталась ее сжечь.
Достав несколько бутылок с горючим алкоголем, беспредельщица облила женщину, затем подожгла на ней одежду.
Сообщается, что пенсионерка призывала внучку к порядку вовсе не на ровном месте.
Молодая россиянка постоянно закатывала дома пьянки и не чуралась вступать в беспорядочные связи с малознакомыми мужчинами.
В результате инцидента сердобольная пенсионерка получила серьезные ожоги.
А в отношении ее беспутной внучки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
ФОТО: Freepik.com