Жительница Глазова чуть не сожгла заживо собственную бабушку

Двадцатисемилетняя девушка, не выдержав постоянных увещеваний пожилой родственницы, попыталась ее сжечь.

Достав несколько бутылок с горючим алкоголем, беспредельщица облила женщину, затем подожгла на ней одежду.

Сообщается, что пенсионерка призывала внучку к порядку вовсе не на ровном месте.

Молодая россиянка постоянно закатывала дома пьянки и не чуралась вступать в беспорядочные связи с малознакомыми мужчинами.

В результате инцидента сердобольная пенсионерка получила серьезные ожоги.

А в отношении ее беспутной внучки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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