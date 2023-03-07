Житель Ижевска изрезал ножом лицо двухлетней дочери

Сильно выпивший россиянин с ножом напал на свою супругу и малолетнюю дочь.

Источник в региональных правоохранительных органах сообщил, что конфликт по обыкновению произошёл на бытовой почве, да и вспыхнул, как водится, после того, как муж и жена несколько часов подряд шумно спорили и выпивали крепкие спиртные напитки.

Безработный отец семейства вышел из себя, схватил нож и пырнул свою благоверную в живот, а подбежавшей помогать матери двухлетней дочери порезал лицо, да так, что девочке потребовалась госпитализация.

Когда прибывшие на место оперативники подняли досье нападавшего, выяснилось, что мужчина уже был судим, а значит и новый срок ему будет увеличен.

Вероятнее всего, неуемному драчуну грозит теперь до 10 лет колонии.