Житель Барды переспал с пенсионеркой, а затем забил ее до смерти. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

По данным источника, мужчину приговорили к колонии за убийство соседки, с которой он неоднократно выпивал. В день преступления житель Барды и пенсионерка переспали, употребив перед этим «не менее 15 бутылок водки». Наутро любовники поругались из-за ревности. В порыве гнева женщина ударила соседа скалкой по голове и получила ответный удар кулаком в грудь. Потерпевшая пыталась сбежать, однако ее догнали и жестоко избили.

«Эксперты насчитали не менее семи ударов по голове и более десятка на теле», — сообщает источник.

Пенсионерка скончалась от черепно-мозговой травмы. Мужчина решил инсценировать самоубийство. Спустя несколько дней тело погибшей обнаружила ее невестка. По решению суда, жителю Барды назначено семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что в Хабаровском крае мужчина убил соседа, нанеся ему 44 удара ногами из-за бардака в квартире. Подробности смотрите в этой статье.