Жильцы дома ополчились против соседки, от которой мужчин выносят ногами вперед

Жильцы одной из многоэтажек в Казани пожаловались на соседку, которая ведет аморальный образ жизни и не дает целому подъезду спать по ночам. Люди рассказывают, что к любвеобильной женщине ходят ухажеры. Однако возвращаются они потом не на своих двоих — их забирают ранеными и травмированными, передает РЕН ТВ.

Крики, пострадавшие мужчины — все это, по словам жильцов дома, продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. При этом люди не понимают до конца, что же все-таки происходит в квартире женщины. Некоторые считают, что хозяйка оказывает интимные услуги, однако сама виновница шума с этим категорически не согласна.

Женщина не стала раскрывать детали своей жизни, но заявила, что у нее все «по чести и по совести». Уковылявший от нее мужчина оказался в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Москве несовершеннолетнюю вынудили заниматься проституцией из-за интимных фото. Изображения девочки стал использовать в корыстных целях ее молодой человек.