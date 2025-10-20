Женщину зажало с раздробленной ногой в салоне: мать 30 детей попала в аварию по пути в зону СВО

Жительница Благовещенска пострадала в ДТП, пока добиралась с гуманитарным грузом до зоны спецоперации. Россиянка, у которой 30 детей, получила травмы и оказалась в больнице, передает Telegram-канал Mash Batash.

По информации журналистов, многодетная мать везла на «Газели» необходимые для фронта вещи, где, в том числе, несет службу ее сын. Не доезжая до зоны СВО, в Самарской области автомобиль женщины попал в аварию.

Удар пришелся в то место, на котором сидела россиянка. Вызволять пострадавшую прибыли спасатели. Они достали многодетную мать из салона и передали ее медикам. У пациентки оказалась раздроблена нога. В скором времени ей предстоит операция.

Ранее сообщалось, что боец СВО 12 дней нес на себе тело сослуживца. Он выполнил обещание, которое дал матери товарища.