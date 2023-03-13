Женщина забила бутылкой и задушила подругу, не выпускавшую её из-за стола
На Сахалине женщина убила подругу за то, что хозяйка не выпускала её из-за праздничного стола.
Чрезмерное гостеприимство жительницы Сахалина послужило причиной её смерти.
В посёлке Троицкое у одного из магазинов спиртного произошла внезапная встреча давних подруг.
Одна жила на Сахалине всю жизнь, другая – приехала на остров из другого региона вместе со своим гражданским мужем.
Местная жительница пригласила знакомых к себе на застолье, те – с удовольствием согласилась.
После нескольких выпитых рюмок гости стали собираться уходить, но подвыпившая жительница Сахалина начала препятствовать этому.
Вспыхнул горячий спор, который, спустя считанные минуты перешел в драку.
Гостья оказалась сильнее хозяйки. К тому же кроме кулаков, она орудовала взятой со стола стеклянный бутылкой.
После нескольких ударов по голове соперница упала на пол, а нападавшая, сев на неё сверху, задушила несчастную лямкой от кофты.
Полиции достаточно быстро удалось разыскать подозреваемую и заключить её под стражу. Дальнейшую судьбу россиянки опередит суд.