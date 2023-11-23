Женщина вмешалась в драку школьников и уложила одного из них на лопатки

Жительница Екатеринбурга вмешалась в драку подростков на улице и попала на видео. Очевидцы запечатлели, как горожанка положила на лопатки мальчика, который обижал другого ребенка на детской площадке, пишет E1.ru.

По словам людей, которые стали свидетелями случившегося, все началось с конфликта двух мальчиков на улице. Один из несовершеннолетних пинал другого. Это увидела проходящая мимо женщина. Она попыталась разнять школьников, но получил от одного из них удар. Прохожая упала от толчка, и мальчик оказался на ней. Затем ситуация изменилась — женщина перевернулась и уже сама уложила несовершеннолетнего на лопатки.

После этого прохожая поднялась и получила еще несколько ударов от агрессивного школьника. Однако дальше вмешиваться она не стала и ушла. Сообщений о случившемся в полицию Екатеринбурга не поступало.

Ранее в Республике Алтай устроили массовую драку стенка на стенку. Несколько из них получили травмы.