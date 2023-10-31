Женщина тайно переписала на себя квартиру пожилых родителей и выселила их

Паре пенсионеров из Тюмени оказалось негде жить — из квартиры, в которой супруги прожили почти десять лет, их выселила родная дочь. Как женщине удалось переписать на себя площадь, пока неизвестно, передает 72.ru.

Пожилые тюменцы в 2013 году получили в микрорайоне «Ямальский — 1» двухкомнатную квартиру. Пара часто уезжала из города в Новосибирск, где проживал их сын с эпилепсией. После одной из поездок пенсионеры не смогли попасть к себе домой — замки в двери кто-то поменял.

Позже они узнали, что квартирой теперь владеет дочь. Женщина тайно переоформила на себя жилплощадь и выселила родителей. Когда это могло произойти, пожилая пара не знает. В настоящий момент пенсионерам приходится снимать однушку. Вместе с супругами проживает их внучка-инвалид.

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