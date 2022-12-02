Женщина собирается забеременеть от мужа, погибшего на спецоперации

В Свердловской области жительница Красноуфимска решила забеременеть от покойного мужа. Мужчина ушел добровольцем на фронт и погиб.

Екатерина рассказала, что ее супруг Иван всегда мечтал о ребенке. Перед его отъездом они успели заморозить эмбрионы, готовились к ЭКО. Мужчина хотел, чтобы жена встречала его уже беременной.

Детей у Екатерины и Ивана не было, поэтому женщина надеется, что у нее получится забеременеть и оставить память о покойном супруге. Сейчас вся надежда у нее на замороженный биоматериал.

Иван отправился добровольно на спецоперацию 18 октября, а погиб 12 ноября в результате обстрела в Макеевке. Похороны пройдут 3 декабря в Красноуфимске на Аллее воинских захоронений.

Отметим, что в конце ноября в Красноуфимске прошло прощание с еще одним жителем, погибшим на спецоперации. 47-летний Владимир Моргун умер от серьезного ранения артиллеристским снарядом. Об этом сообщили его сослуживцы. Мужчина был опытным бойцом. Он воевал в Чечне в 1994 году, а после служил по контракту в Таджикистане.