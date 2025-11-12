Женщина ослепла через пять дней после свадьбы: врачи поставили неожиданный диагноз

28-летняя британка ослепла спустя пять дней после свадьбы. Вскоре ей поставили страшный диагноз, сообщает Unilad.

Как сообщается издание, через несколько дней после бракосочетания мать троих детей Челси Шилдс проснулась и обнаружила, что у нее ухудшилось зрение. Спустя еще время она потеряла способность видеть и вторым глазом.

Позже к слепоте добавились другие симптомы: у нее начались сильные головные боли, судороги и потеря подвижности. Девушке пришлось обратиться за помощью к врачам.

После госпитализации ей был поставлен диагноз — функциональное неврологическое расстройство. При этом заболевании у пациента теряется связь между мозгом и телом.

«Я никогда не слышала о таком диагнозе. У меня туман в голове, слабость в ногах, я почти всегда хожу с тростью или костылями. Иногда просто не чувствую ног», — рассказала Челси.

По признанию самой британки, несмотря на ежедневный прием более 20 лекарств, она все равно испытывает постоянную боль и чувствует себя «на 90 лет».

