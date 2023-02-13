Жена Панина купила место на кладбище за полгода до внезапной смерти супруга

Несчастный случай, который, впрочем, наверняка ещё предстоит разобрать правоохранительным органам, произошёл на Мальдивах.

Выпив бутылку шампанского, российский предприниматель Николай Панин пошёл купаться, но зайдя в воду, потерял сознание и утонул.

Родственники погибшего утверждают, что вокруг трагедии есть много странностей. Как минимум, смущает тот факт, что злополучную бутылку алкоголя принесла мужчине именно его жена.

Кроме того, незадолго до гибели, Панин переписал на свою спутницу жизни всё имеющееся в его распоряжении имущество.

Есть и другие версии.

Например, друзья семьи утверждают, что хорошо знакомы с выдумками миллионера, и вся эта история целиком вполне могла оказаться хорошо спланированной аферой.

На самом деле, сообщают они в эфире ток-шоу «МАЛАХОВ», Панин жив и пошел на инсценировку собственной смерти, чтобы передать бизнес жене, а самому спокойно уйти на покой.