Заставляла делать уроки и не давала гулять с парнем: 14-летняя девочка жестоко расправилась с матерью

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство жительницы Кемеровской области. По подозрению в совершении преступления задержали 14-летнюю дочь россиянки и 16-летнего возлюбленного школьницы.

Как пишет Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU, несовершеннолетняя разозлилась на мать из-за того, что та заставляла ее делать уроки и запрещала гулять с парнем. Убийство женщины подростки спланировали.

Девочка и парень забили женщину ножом. Они наносили удары в голову и тело. Позже они избавились от трупа, сбросив его в подвал. Однако вскоре тело 36-летней россиянки обнаружили и началось расследование. Дочери убитой и ее сообщнику придется пройти психиатрическую экспертизу.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там 13-летняя школьница убила мать и устроила пожар в квартире.