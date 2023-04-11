«Заставлял заниматься сексом друг с другом»: в Свердловской области задержан педагог-педофил

Следственные органы Свердловской области вычислили серийного педофила в одной из школ под Первоуральском.

32-летний Е. Полежаев работал учителем музыки с 2018 года. При этом, по данным telegram-канал Baza, все это время маньяк совращал несовершеннолетних детей мужского пола.

По предварительным данным, постоянными жертвами педофила стали как минимум шесть мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, на его счету несколько десятков эпизодов сексуального характера. Мужчина также вел интимные переписки со своими учениками, а двоих подростков принудил заняться сексом друг с другом.

В настоящее время педофил задержан.

Ему предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).