Заплатила за путешествие $80 тысяч: пенсионерку забыли на необитаемом острове во время круиза

Жительницу Австралии забыли на необитаемом острове. 80-летняя пенсионерка отправилась в круиз и во время одной из остановок неожиданно пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Регнум.

По данным источника, австралийка купила билет на лайнер за $80 тысяч. Предполагалось, что в кругосветном путешествии она проведет два месяца. В расписании круиза была остановка на одном из островов Большого Барьерного рифа, где все желающие могли прогуляться. Лайнер был там меньше суток, после чего отправился дальше.

То, что на борт не вернулась одна из пассажирок, заметили не сразу. Когда пропажу обнаружили, было уже поздно. Тело пожилой женщины нашли у подножия горы на которую она поднималась с другими участниками. Что именно с ней произошло, не уточняется.

Ранее в Египте туристический лайнер загорелся в первый день путешествия по Нилу. На борту находились более чем 200 пассажиров.