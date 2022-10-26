14:29, 26 октября 2022
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Занятие сексом у жилых домов в Серпухове вызвало споры в Сети
В Серпухове сняли на видео, как мужчина и женщина занимаются сексом в публичном месте. В Сети принялись обсуждать совокупление парочки: одни шутили, другие, как и полагается, возмущались.
Пара в верхней одежде расположилась для занятия сексом у жилых домов. Молодой человек во время активности партнерши смотрел в телефон, возможно, снимая происходящее.
Комментаторы начали писать: «Уютненько им», «Согреваются». Другие назвали секс на улице «животным сношением», «мерзостью» и «распущенностью».
ФОТО: Freepik.com
Источник:Telegram-канал «ЧП Серпухов»
Автор:Лилия КараеваТеги:
#секс,