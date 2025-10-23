Задушил ребенка на следующий день: таксисту-мигранту вынесли приговор за жестокое убийство матери и дочери

В Новосибирске вынесли приговор 33-летнему уроженцу Таджикистана, таксисту и бойцу ММА Фарходу Рахимзоде за убийство женщины и ее пятилетней дочери. Фигуранта дела отправили в колонию на 23 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С будущей жертвой Ольгой Рахимзода познакомился во время поездки в такси в 2023 году. Тогда между ними завязались отношения. Как сообщает следствие, в прошлом году Фарход выяснил, что 39-летняя возлюбленная купила машину за 1,5 млн рублей. Она также рассказала о 4 млн рублей, которые есть у нее на руках. Узнав об этом, таксист вывез Ольгу и ее пятилетнюю дочь в безлюдное место и расправился с женщиной на глазах у ребенка. Затем он забрал у жертвы деньги и телефон, а потом закопал ее тело в снегу.

Следователи установили, что на следующий день Рахимзода расправился и с дочерью Ольги. Он задушил ребенка и спрятал тело вблизи аэропорта Толмачево.

После Рахимзода угнал автомобиль жертвы и пытался скрыться на нем за границей, но следователи задержали его в Казахстане. Осужденный говорил, что пошел на преступление из-за ревности, а не материальной выгоды.

Обвинение настаивало, чтобы убийце дали пожизненный срок и назначили штраф в 800 тыс. рублей. Однако в итоге суд приговорил Рахимзоду к 23 годам лишения свободы — первые четыре года он проведет в колонии строгого режима.

