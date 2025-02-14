Забеременела от случайного знакомого: продававшая дочь в Москве 20-летняя девушка объяснила поступок
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20-летняя уроженка Белоруссии, задержанная при попытке продать дочь в Москве, объяснила поступок. По словам девушки, она забеременела от случайного знакомого, а содержать ребенка было не на что.
Подробности приводит mk.ru.
После родов девушка жила в общежитии Минска. Потом она нашла 54-летнего знакомого – тот отвез в Москву, где и планировалась сделка.
Известно, что девочка родилась 1 февраля. Ее мать нашла покупателя по объявлению, однако о планах узнали правоохранители.
Девушка, ее дочь и знакомый приехали в Москву, встреча была запланирована в квартире. Женщина получила 200 тыс. рублей, однако 190 тыс. были муляжом. Девушку и ее знакомого задержали, ребенка поместили в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье о купле-продаже несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области беременная двойней санитарка родила одного ребенка в уличном туалете, но скрыла это от мужа. Второй появился на свет в роддоме.